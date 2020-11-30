شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 585 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 600 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 550 فلس،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 605 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 577.0 بينما مستوى المقاومة هو 590 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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