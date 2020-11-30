شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 178 فلس امس الاحد، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 173 فلس كمستوى الو ثم 160 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 175 بينما مستوى المقاومة هو 180 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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