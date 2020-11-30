شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) تحت الضغوط البيعبية -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ضغوطا بيعية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 179 فلس منخفضا، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 182 فلس، كما تراجع السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع استمرار الانخفاض في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم التالي عند 170 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 176 بينما مستوى المقاومة هو 181 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط