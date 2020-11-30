بنك الخليج التجاري (KCBK) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 30-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق مرتفعا عند مستوى 1٫87 ريال، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 1٫85 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه إمكانية الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 2 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 182 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.84 وبين مستوى المقاومة هو 1.91 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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