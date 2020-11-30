شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الاحد، حيث اغلق عند مستوى 2٫381 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 2٫45 ريال، كما نلاحظ اختراق السهم لخط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 2٫29 ريال كمستوى أول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫45 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.36 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.39 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط