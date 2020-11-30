شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 30-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 5٫035 ريال، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 5٫10 ريال، كما يلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 4٫90 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5٫10 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.96 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.08 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط