شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تنمية التجارة الداخلية": التسوق الإلكترونى بمصر يصل لـ 400 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المواطنين دائما ما يشترون السلع الخاصة بهم من المنافذ، ولكن اليوم وفى فترة كورونا ، أصبحت السلعة تخرج من المخزن إلى المستهلك وليس من السوبر ماركت، فالتحول اليوم فى أن التجارة ستأخذ منحنى أخر وهى التجارة الإلكترونية، ويقال فى أوروبا أنه فى عام 2050 سيكون 70% من المشتريات الخاصة بالمواطنين عبر الوسائل الإلكترونية. وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال حلوله ضيفا، اليوم الأحد، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى على فضائية إكسترا نيوز، أن ثقافة المستهلك بدأت تتجه إلى التسوق الإلكترونى، وكم التطبيقات التى ظهرت كجزء من التحول الرقمى أصبح كبيرا، حيث أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر يصل إلى 400 مليار جنيه بعد جائحة كورونا، من لإجمالى 1.2 ترليون، ما يمثل ثلث التجارة التى تجرى داخل مصر. وأشار الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن إحدى السلاسل التجارية الهامة فى مصر وهى سلسلة صغيرة لها اسم كبير، كانت حجم مبيعاتها الشهرية قبل كورونا 5 ملايين جنيه، أما بعد الكورونا أصبح حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه عن طريق التسوق الإلكترونى.

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