التفـاؤل عنـوان «وول سـتريـت» لأول أسبـوع مـن ديسـمبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

من المنتظر أن تُنهي الأسهم خلال الأسبوع الجاري واحداً من أفضل شهورها على الإطلاق. سيكون أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية والتوترات المستمرة بين أرقام انتشار الفيروس والأخبار الإيجابية عن اللقاحات والعلاجات.

ومن المتوقع أن تكون شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة ستيفن منوتشين أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ غداً الثلاثاء، أحد أبرز الأحداث لهذا الأسبوع. حيث سيناقشان الإجراءات الطارئة المتخذة لمساعدة الاقتصاد إثر تفشي الوباء.

ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 13% تقريباً لشهر نوفمبر/تشرين الثاني حتى الآن، وفي حال حافظ على مكاسبه حتى إغلاق يوم الاثنين، فسيحقق أفضل شهر له منذ يناير/كانون الثاني من عام 1987. وأغلق مؤشر «إس أند بي 500» عند مستوى قياسي بلغ 3638 نقطة، مرتفعاً بنسبة 11.3% خلال الشهر. في أفضل أداء له منذ إبريل/نيسان الماضي حين ارتفع بنسبة 12.7%، الذي كان ثالث أفضل شهر للمؤشر الذي يقيس أداء أسهم 500 شركة كبيرة مدرجة في الولايات المتحدة منذ انطلاقه عام 1957.

شهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني أحداثاً كبيرة بخصوص تناوب السوق، حيث فضل المستثمرون الأسهم التي من شأنها أن تستفيد من انتعاش الاقتصاد، وأظهروا تعاطفاً أقل مع أسهم عمالقة التقنية والإنترنت التي لطالما تمسكوا بها لفترات طويلة. وارتفعت أسهم الشركات المالية أكثر من 17% في الشهر الماضي، وكذلك فعلت الشركات الصناعية بنحو 15%، حيث يراهن المستثمرون على أن اللقاحات ستساعد الاقتصاد على العودة إلى طبيعته العام المقبل.

التقنية لم تمت

حققت أسهم «التقنية» مكاسب شهرية من خانة واحدة حتى الآن وتخلفت عن السوق الأوسع. لكن بعض الاستراتيجيين يتوقعون أن يكون أداؤها، إضافة لشركات الإنترنت والأسهم المنزلية، أفضل حالاً في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت كوينسي كروسبي، كبير استراتيجيي السوق لدى «برودنشال فاينانشال»، «تم الإعلان عن موت أسهم التكنولوجيا الكبيرة مراراً وتكراراً، لكننا نرى أن السوق لا يتخلى عنها، بل في الواقع نراه يلوذ بأسهم هذا القطاع كلما اشتدت المخاوف».

وأضافت كوينسي، «السؤال الذي يفرض نفسه بعد الجائحة، هل بإمكان أسهم التقنية الكبيرة التعايش مع الشركات الصغيرة والمتوسطة؟». مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات الصغيرة كانت من بين أكبر الرابحين خلال مجريات شهر نوفمبر، وهو ما ظهر جلياً من خلال أداء مؤشر «راسيل 2000» الذي حلّق بنسبة 20.6%.

وتابعت كوينسي قائلة: «لم نشهد عمليات بيع كبيرة في ناسداك، حيث وضع المستثمرون أموالهم في الأسهم الدورية والقيّمة. وارتفع المؤشر بنسبة 11.9% للشهر حتى الآن، وهو أفضل أداءً قليلاً من مؤشر S&P 500».

حذر الخبراء من أنه قد يكون هناك زيادة أكبر في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد عطلة عيد الشكر، وستبدأ معالمها بالظهور أكثر الأسبوع الجاري. مع وجود أكثر من 13.2 مليون حالة إصابة اليوم في الولايات المتحدة.

تقرير الوظائف

هناك بعض التقارير الاقتصادية المهمة سيُفصَح عنها في الأسبوع الحالي، وأهمها تقرير التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة. وهناك أيضاً بيانات التصنيع ISM يوم الثلاثاء.

وقال جريجوري فارانيلو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأمريكية في AmeriVet Securities: «أعتقد أن البيانات ستكون مهمة، لأنك إذا استمعت إلى الاحتياطي الفيدرالي وقرأت من خلال محضر اجتماعه، ستشعر بأنهم في مرحلة انتقالية الآن. لقد أصبحوا أكثر قلقاً بشأن الارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19، وبالتأكيد بشأن نقص الدعم المالي.

يقول المحللون الاستراتيجيون، إن التقرير الرئيسي الآخر سيكون مطالبات البطالة الأسبوعية، التي أظهرت زيادة في كل من الأسبوعين الماضيين. وأضاف فارانيلو: من الواضح أن بيانات التوظيف السلبية آخذة في الزيادة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي تتحرك بأسعار معاكسة.

يتوقع خبير أسواق المال في «جيفريز» توم سيمونز، أن يؤثر إلغاء الوظائف على المكاسب الوظيفية وتقريرها في هذا الشهر، وأن الاقتصاد أضاف 340 ألف وظيفة جديدة فقط. وأشار سيمونز إلى أنه من الصعب تصور تقرير قوي يصدر يوم الجمعة.

توقع الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا أنه تمت إضافة 150 ألف وظيفة فقط لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة ب 638 ألف وظيفة للشهر الذي قبله. ومن المتوقع أن يضيف القطاع الخاص 300 ألف وظيفة أيضاً. وتوقعوا أن تؤثر التسريحات الحكومية على إجمالي الوظائف العام.

كان السوق قلقاً بشأن عدم اتخاذ واشنطن قراراً في موضوع التحفيز المالي المنتظر. وتوقع فارانيلو أن ينشط سوق السندات أكثر من المعتاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل بسبب التغيير المنتظر في البيت الأبيض، بالإضافة إلى جولة الإعادة في جورجيا في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل التي ستقرر ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بأغلبية مجلس الشيوخ.

التحفيز المالي

كان السوق قلقاً بشأن عدم اتخاذ واشنطن قراراً في موضوع التحفيز المالي المنتظر. وتوقع فارانيلو أن ينشط سوق السندات أكثر من المعتاد في ديسمبر/كانون الأول المقبل بسبب التغيير المنتظر في البيت الأبيض، بالإضافة إلى جولة الإعادة في جورجيا في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل التي ستقرر ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بأغلبية مجلس الشيوخ.