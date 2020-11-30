«ديتك» يستكشف فرص ما بعد «كوفيد-19»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، أمس الأحد، عن أجندة منتدى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» التابع لها، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع «مجلة رواد الأعمال العربية».

ومن المقرر عقد الدورة الأخيرة لمنتدى «ديتك» لهذا العام يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، بصيغة رقمية في ظروف الجائحة عبر تطبيق منصة «هولوفير»Holofair، الافتراضية التي طورتها شركة «آوت ريل اكس آر»Outreal XR، تحت عنوان «واقع تجارة التجزئة في 2020: من البيع التقليدي إلى البيع عبر الانترنت».

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