شكرا لقرائتكم خبر عن عقد عمومية بورسعيد لتداول الحاويات 12 ديسمبر لاعتماد تعديل الإدارة والنظام الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجمعية العامة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، برئاسة اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس الجمعية العامة يوم السبت الموافق 12/12/2020 وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية.

وكشفت شركة بورسعيد لتداول الحاويات أن الجمعية العامة غير العادية ستنظر مذكرة بشأن تعديل نص المادة رقم 19 من النظام الأساسى للشركة، تفويض العضو المنتدب التنفيذى أو من يفوضه فى التوقيع على المستندات والأوراق اللازمة واستكمال إجراءات تعديل نص مادة تشكيل مجلس الإدارة من النظام الأساسى للشركة أمام الجهات الحكومية وغيرها.

بجانب الموافقة على ما تم من إجراءات بشأن استبعاد الأصول الخاصة بالمشروع الوطنى إثنين مارين شيبينج.

كما يتضمن جدول أعمال الجمعية التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 9/5/2020، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2020.

بجانب التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2020، وإخلاء مسئولية المجلس عن تلك السنة

كما سيتم النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات التحليلية للشركة المنتهية فى 30/06/2020 ومشروع توزيع الأرباح المقترح عن ذات السنة المالية.

وكذلك النظر فى إقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبة 100% من النسب المقررة اعتبارا من 01/07/2020، مع النظر فى صرف مكافأت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين.

وكذلك النظر فى تشكيل مجلس الإدارة فى ضوء ما تم من تعديلات بالنظام الأساسى بالشركة، وأيضا تحديد المعاملة المالية وبدلات مجلس الإدارة والمزايا الأخرى.