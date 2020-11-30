شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب شريف سامى بلجنة التكنولوجيا المالية باتحاد البورصات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية شريف سامى رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية لعضوية لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار بالاتحاد.

ووفقاً لقرار مجلس إدارة الاتحاد، تضم اللجنة رجاء المزروعى من دولة الإمارات العربية المتحدة وممثلين عن شركة ماروكلير بالمملكة المغربية وبورصة فلسطين وشركة مصر لنشر التكنولوجيا المالية، والمجموعة المالية هيرمس وشركة مباشر للخدمات المالية. وحددت مدة عضوية اللجنة بعامين تنتهى في نوفمبر 2022 مع نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي. هذا وإعمالاً للنظام الأساسى سيدعو الأمين العام للاتحاد رامى الدكانى اللجنة لأول انعقاد لها لتبدأ في ممارسة نشاطها.

تأسس اتحاد البورصات العربية في يونيو 1978 ليكون جهاز توجيهي وترشيدي للبورصات العربية ويعمل على تطوير اللوائح وتعزيز التشريعات المنسقة والاستباقية، وتبادل وجهات النظر وتوفير فرص التعاون بين الأعضاء، وذلك تنفيذاً لتوصيات مؤتمر محافظي البنوك المركزية الذي عقد برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يقع المقر الرئيسي لاتحاد البورصات العربية في العاصمة اللبنانية بيروت. ويضم الإتحاد عضويته البورصات العربية والمقاصات ومؤسسات العاملة في مجال الواسطة في الأوراق المالية في جميع أنحاء المنطقة العربية.

ووقع مؤخراً إتحاد البورصات العربية في منتصف هذا الشهر بشرم الشيخ إتفاقية تعاون مع إتحاد المصارف العربية على هامش مؤتمر المصارف، وتعزز هذه الإتفاقية العلاقة بين الإتحادين وتمكّن كلاً من الإتحادين من الدراسة والتوصية بالوسطاء لمشاركة توحيد "اعرف عميلك" بين البنوك والمشاركين في أسواق رأس المال.