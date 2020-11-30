شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد كورونا.. 5 شركات أدوية حكومية تربح 400 مليون وإيرادتها ترتفع لـ4 مليارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساهمت جائحة كورونا فى دفع 5 شركات تابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الاعمال العام لتحقيق نتائج جيدة جدا ومعدلات إيرادات وربحية كبيرة كما حولت شركة ممفيس من خسارة 25.38 مليون جنيه لتحقيق ربح يبلغ 17.4 مليون جنيه، وذلك بحسب البيانات المالية للشركات المدرجة فى البورصة خلال العام المالى 2019-2020 وكذلك خلال الربع الاول من العام المالى 2020-2021.

حيث ربحت الشركات الخمسة نحو 390.2 مليون جنيه مقابل 222.3 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، كما حققت نحو 4 مليارات جنيه إيرادات سنوية بلغت تحديدا 3.825 مليار جنيه.

وبحسب البيانات حققت شركة ممفيس خلال العام المالى 2019-2020، نحو 17.4 مليون جنيه أرباحاً، مقابل خسائر بلغت 25.38 مليون جنيه في العام المالي السابق.

كما حققت 488.26 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضى، مقابل 359.65 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

اما شركة العربية للأدوية حققت الشركة خلال (2019 - 2020)، صافى ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكشفت القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ارتفاع ارباحها خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 1293 بالمائة على أساس سنوى.

وسجلت صافي ربح بلغ 93.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 638.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وفيما يتعلق بقية الشركات فقد أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال العام المالي 2019-2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 51% على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات.

وأوضحت بيانات الشركة أنها حققت أرباحا بلغت 170.04 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل أرباح بلغت 112.85 مليون جنيه في 2018-2019.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 829 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.

وعلى ذات المنوال المتصاعد كشفت القوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، عن العام المالى الماضى (2019-2020)، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 28.14 بالمائة على أساس سنوى.

وأوضحت بيانات الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 109.14 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، مقابل 85.17 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضى لتسجل 1.01 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 962.9 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن.