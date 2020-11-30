شكرا لقرائتكم خبر عن "سيمون كوتشر أند بارتنرز" للاستشارات التسويقية يختار مها رشاد مديرا عاما لمكتب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب "سيمون كوتشر أند بارتنرز" المتخصص في مجال الإستشارات الخاصة بإستراتيجيات التسويق عن إختيار مها رشاد لمنصب المدير العام لفرعه الإقليمي بالقاهرة، وذلك في إطار التزام سيمون كوتشر أند بارتنرز بتوسيع أعمالها في السوق المصري الواعد وتقديم خدمات إستشارية تجارية إستراتيجية عالية الجودة في مصر وأفريقيا.

ويأتي إختيار مها رشاد نظرا لما لديها من خبرات كبيرة في مجال الإدارة التنفيذية تمتد لأكثر من 15 عاما بجانب عملها في تطبيق إستراتيجيات التحول الإبداعي والتجاري لتنضم إلى فريق عمل خبراء " سيمون كوتشر أند بارتنرز" في مصر وحول العالم الذين سيعملون جنبا إلى جنب لتقديم خدمات مميزة للعملاء من مختلف القطاعات تتوافق مع إحتياجاتهم المختلفة.

ومن جانبها، أعربت مها رشاد مدير عام "سيمون كوتشنر أند بارتنرز" عن سعادتها بالإختيار الذي يعكس الثقة الكبيرة في الإقتصاد المصري، مؤكدة ثقتها في قدرات فريق عمل مكتب القاهرة والذي يضم كفاءات ومهارات مصرية شابة على تقديم خدمات إستشارية ذات جودة عالية.

وكانت مها رشاد شغلت منصب معاون وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإستراتيجيات التسويق و القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" ورئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون هذا بالإضافة إلى عملها كخبير في مجال السياسات العامة وإشرافها على عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الإبداع ، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترويج للإستثمار.

كما تملك رشاد خبرات إستشارية في المجال المصرفي ، التكنولوجيا ، الإبداع وتهيئة بيئة أعمال الشركات الناشئة محليا وعالميا وهي تقوم حاليا بتحضير الدكتوراة في مجال الإدارة والإبداع وماجيستير في مجال إدارة الأعمال وبكالوريوس الإقتصاد من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

سيمون كوتشر أند بارتنرز هو مكتب إستشاري عالمي يقدم خدماته لكبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية حول العالم حيث يعمل مع العملاء على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بزيادة أرباح الشركات وجعلها أكثر إستدامة و تحسين قدراتها على التنافسية في الأسواق العالمية والمحلية من خلال وضع إستراتيجيات التسويق والإبداع وتطوير المنتج والتسعير و ويعمل به أكثر من 1400 موظف في 40 مكتب حول العالم من بينها فرانكفورت، لندن، نيويورك وطوكيو.

وقد نجحت مشروعات سيمون كوتشر أند بارتنرز في زيادة معدلات ربحية العملاء بنحو 100 إلى 500 نقطة أساسية في المتوسط وهو ما يأتي نتاجا لأكثر من 35 عاما من الخبرة في مجال تحقيق النمو في الدخل من خلال تطوير استراتيجيات التسعير وتطوير المنتج وتحسين خبرات العملاء ، بالاضافة إلى إستخدام البيانات العملاقة للتنبؤ بالاتجهات السوقية ووضع إستراتيجيات تتناسب مع إحتياجات السوق.

يذكر أن مكتب سيمون كوتشر أند بارتنرز كان قد لعب دورا في إطلاق مشروعات التطوير المؤسسي الخاصة بالشركات القابضة للتأمين وذلك بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال حيث تم صياغة الاستراتيجية طبقاً لمتغيرات الأسواق والمنافسة بجانب تصميم نظم العمل والهياكل الإدارية إعتمادا على التحول الرقمي وادخال التكنولوجيا الحديثة كما عمل المكتب مع كبرى البنوك الحكومية والخاصة وشركات التكنولوجيا المالية في مصر وأفريقا لتطوير الإستراتيجيات الخاصة بزيادة التنافسية ودعم الإبداع والابتكار في تقديم الخدمات المالية، هذا بالاضافة إلى مشروعات الخاصة بتطوير الخدمات وزيادرة الربحية في قطاعات التكنولوجيا والصحة والخدمات اللوجيستية وغيرها وكذلك التعاون مع المؤسسات الاستثمارية وصناديق رأس مال المخاطر لتقديم الرأي والمشورة فيما يتعلق بالمحفظة الإستثمارية ودعم الشركات التي تقوم المؤسات الإستثمارية بالإستثمار فيها على التطوير والنمو.