متوسط سرعة التحميل في المملكة بالربع الثالث ضعف المعدل العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز متوسط سرعة التحميل في السعودية خلال الربع الثالث 2020 ضعف المعدل العالمي لتحميل البيانات بحسب نتائج تقرير (مقياس) لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة.

وأظهرت نتائج تقرير (مقياس) الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس أن متوسط سرعة التحميل في المملكة بلغ نحو 73.42 ميجابايت في الثانية، مقارنة بالمعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابايت في الثانية.

وأشارت هيئة الاتصالات إلى تصدر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة الشركات في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل على مستوى التحميل، بتسجيل معدل متوسط سرعة 78.17 ميجابايت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة (موبايلي) بمتوسط سرعة 67.71، وشركة زين بمتوسط سرعة 61.58 ميجابايت/ثانية.

فيما تصدرت شركة (زين) قائمة شركات الاتصالات في سرعة الإنترنت الثابت بسرعة تحميل تبلغ 110.88 ميجابايت في الثانية، وجاء في المركزين الثاني والثالث على التوالي كل من شركة الاتصالات المتكاملة بمتوسط سرعة 84.79، وشركة (موبايلي) بمتوسط سرعة 76.68 ميجابايت/ثانية.

وذكر تقرير (مقياس) أن شركة الاتصالات السعودية STC تصدرت قائمة أداء شركات الاتصالات في سرعة التحميل للإنترنت المتنقل في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم، الجوف، تبوك، الباحة، جازان. فيما تصدرت شركة (موبايلي) شركات الاتصالات في سرعة تحميل الإنترنت المتنقل في مناطق: المدينة المنورة، حائل، نجران، عسير.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات تعمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

متوسط سرعة التحميل في السعودية (الربع الثالث 2020)

متوسط السرعة بالمملكة بلغ 73.42 ميجابايت في الثانية

المعدل العالمي لتحميل البيانات 34.67 ميجابايت في الثانية

متوسط السرعة بحسب الشركات:

الإنترنت المتنقل

الاتصالات السعودية: 78.17 ميجابايت/ثانية

موبايلي: 67.71 ميجابايت/ثانية

زين السعودية: 61.58 ميجابايت/ثانية

الإنترنت الثابت

زين السعودية: 110.88 ميجابايت/ثانية

الاتصالات المتكاملة: 84.79 ميجابايت/ثانية

موبايلي: 76.68 ميجابايت/ثانية

سرعات الإنترنت حسب المناطق:

الاتصالات السعودية: الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم، الجوف، تبوك، الباحة، جازان.

موبايلي: المدينة المنورة، حائل، نجران، عسير.