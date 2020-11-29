ساما والمركزي الإماراتي: نتائج «عابر» للعملة الرقمية ستساهم بتطوير أنظمة الدفع المحلي وعبر الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد البنك المركزي السعودي «ساما» ومصرف الإمارات المركزي أمس، أن النتائج النهائية لمشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية، في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.

وأطلق البنكان المركزيان مشروع «عابر» كمبادرة مبتكرة تعد من أوائل التجارب عالميا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، تهدف إلى إثبات مبدأ فهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (Wholesale CBDC)، واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل، صادرة بشكل مشترك بين ساما ومصرف الإمارات المركزي، وتستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين، سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

ويأمل البنكان المركزيان في بيان مشترك حول نتائج مشروع «عابر»، أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأطر التنظيمية والقطاع بشكل عام.

وقد تم على مدار عام كامل تصميم حلول الاستخدام وتنفيذها وإدارتها. وتم توثيق الحلول والنتائج والدروس الرئيسة المستفادة في تقرير مشروع «عابر»، والذي يهدف من خلاله ساما ومصرف الإمارات المركزي إلى أن تسهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.

وأعرب ساما والإمارات المركزي عن سعادتهما بالنتائج التي تحققت، والرؤى والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع «عابر»، والتي يعتقد أنها ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام، آملين أن تساهم في وضع تصورات واضحة لإمكانات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.

وأعلن المركزيان «ساما» والإمارات في 29 يناير 2019 إطلاق مشروع «عابر» لإصدار عملة رقمية تستخدم بين المملكة والإمارات في التسويات المالية، من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة، وذلك في إطار إثبات مفهوم (Proof-of-concept).

وأشارا حينها إلى أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة. وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستدرس النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية.

أهداف المشروع:

• فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها من خلال التطبيق الفعلي

• معرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل

• تقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها

• تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل

• فهم متطلبات إصدار عملة رقمية تستخدم بين دولتين

• إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين

• إتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها مباشرة لتنفيذ التحويلات المالية

أسباب الإطلاق المشترك:

• البنوك المركزية بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية لاستكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة في تداول العملات الرقمية

• البنكان المركزيان السعودي والإماراتي لديهما الرغبة في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها

• لدى الدولتين نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها

• بعض أعمال الحوالات الدولية تحتاج لمزيد من التطوير قد يثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية سيساهم في دعم هذا التطوير

• سيسمح المشروع ببحث إمكانية استخدامه كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب

نتائج المشروع:

• النتائج النهائية لمشروع «عابر» أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية

• أثبتت النتائج أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع المحلي وعبر الحدود

الآمال المستقبلية:

• أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة

• أن الدروس المستفادة التي تم التوصل إليها ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام

• أن تساهم النتائج في وضع تصورات واضحة لإمكانات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي

مشروع «عابر»

يتمثل في إصدار عملة رقمية تستخدم بين السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة

الجهات المشتركة: