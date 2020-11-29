شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع قهوة برازيلية يصدّر إنتاجه من دبي إلى العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” زار السفير البرازيلي لدى الإمارات فيرناندو لويس ليموس إجريجا، مصنع «أنوركا للصناعات الغذائية» في مدينة دبي الصناعية، وذلك في ظل تنامي أهمية الأمن الغذائي في الدولة والمنطقة.

التقى السفير كلاً من بلال محمد الحموي، الرئيس التنفيذي لشركة أنوركا، وسعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية.

وتستورد شركة «أنوركا» بذور البن الخام من البرازيل لتقوم بتحميصها ثم إنتاج وتغليف مجموعة منوعة من المنتجات مثل القهوة المطحونة والقهوة المثلجة الجاهزة للشرب ليتم تصديرها حول العالم. وتشمل قائمة بعض أهم المستوردين للقهوة التي تصنّعها الشركة في الإمارات كلاً من دول إفريقيا، وأستراليا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية. كما يتم تصدير المنتجات في دول الشرق الأوسط وتلقى رواجاً خاصاً بين المستهلكين في الإمارات.

وقد باشر مصنع الشركة عملياته في عام 2016 ويعمل فيه حالياً أكثر من 75 موظفاً.

وقال سعود أبو الشوارب:«برزت مسألة الأمن الغذائي كأولوية وطنية في الإمارات، خاصة وأن أكثر من 90% من الأطعمة والمشروبات المستهلكة في دول مجلس التعاون الخليجي هي مستوردة. لكن أصبح بإمكاننا معالجة القيود الزراعية التقليدية المتعلقة بجودة التربة وندرة المياه والحرارة من خلال تقنيات وأساليب مبتكرة مثل الزراعة العمودية والزراعة في الماء. لقد سُعدنا بزيارة السفير البرازيلي إلى مدينة دبي الصناعية لمشاهدة كيف تعمل شركة «أنوركا للصناعات الغذائية» مع قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي، ما يساعد على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الأمن الغذائي المبني على الابتكار في الإمارات».

كانت هذه تفاصيل خبر مصنع قهوة برازيلية يصدّر إنتاجه من دبي إلى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.