شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال أعمال بناء الجناح السعودي في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

أعلن جناح السعودية في «إكسبو 2020 دبي» عن اكتمال أعمال البناء، التي بدأت في شهر فبراير عام 2019م، للمشاركة في إكسبو الدولي الذي سينطلق في مدينة دبي في شهر أكتوبر2021.

ويمتدّ الجناح السعودي على مساحة 13069 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020 دبي، بعد جناح دولة الإمارات المستضيفة لهذا الحدث العالمي. ويستعرض الجناح التجربة السعودية في المزج بين ثقافتها الغنية وتقاليدها العميقة من جهة وطموحاتها اللامحدودة لبناء مستقبل مشرق من جهة أخرى.

ويصل ارتفاع مبنى الجناح ما يعادل ستة طوابق، وترمز واجهته المبتكرة إلى الفرص الغنية في المملكة، وثراء ثقافتها وعراقة تراثها وروعة طبيعتها، والقدرات الإبداعية التي يتحلى بها الشعب السعودي وطموحاته للسير قدماً نحو المستقبل. ويضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحاً شمسياً تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في المملكة العربية السعودية.

وانسجاماً مع شعار «إكسبو 2020 دبي» «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يسعى جناح السعودية إلى التواصل مع الزوار من حول العالم من خلال جولات تستعرض الكنوز الرائعة التي تزخر بها 13 منطقة سعودية. وسوف يصطحب الجناح زواره في رحلة لا تُنسى للتعرف الى المميزات العديدة والعجائب الثرية التي تحفل بها مناطق المملكة، وذلك من خلال إشراكهم في تجارب مدهشة وتفاعلية. وستشكل الستارة المائية للجناح عامل جذب رئيسياً إلى جانب العديد من الفعاليات والأعمال الفنية لمبدعين سعوديين والتي ستُعرض على شاشة LED زجاجية بحجم 1320 قدماً مربعة. كما سيحتل عمل فني مذهل موقعاً مهمّاً في الجناح، حيث يحتوي على 2030 قطعة كريستالية تمثل رؤية السعودية 2030.