«صدارة» تستوفي شروط المقرضين وتتجه لإعادة جدولة التزاماتها المالية

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وأوضحت شركة صدارة في بيان أمس، أنها استوفت جميع الشروط المحددة من قبل المقرضين بموجب وثائق تمويل مشروع مجمع صدارة الكيميائي، فيما يتعلق بإنجاز تاريخ إكمال المشروع (PCD).وأشارت إلى أنه يأتي إنجاز تاريخ إكمال المشروع (PCD) بعد اكتمال عملية فحص اعتمادية الدائنين في ديسمبر 2018، لإثبات أن مجمع صدارة الكيميائي المكون من 26 مصنعا يعمل بكامل طاقته.
وتعد صدارة أول مشروع مشترك لأرامكو السعودية يجتاز هذه الاختبارات.
وتسعى الشركة ومساهموها مع المقرضين إلى إعادة جدولة الديون القائمة لتحقيق هيكل رأس مال مستدام.
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