تكامل الكتروني بين نظام إدارة ميناء الملك عبدالله وبوابة «زاول»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن كل من ميناء الملك عبدالله ومديرية حرس الحدود السعودي عن اكتمال التكامل الالكتروني بين نظام إدارة الميناء وبوابة «زاول» الخاص بالخدمات الالكترونية التي تقدمها المديرية، بما فيها خدمات تصاريح الدخول للموانئ والتصاريح الأخرى، وذلك بإشراف وتنسيق هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وسيسهم هذا الربط في رفع كفاءة العمليات الأمنية والتشغيلية الخاصة بإجراءات الدخول للميناء بكل مرونة وسرعة، في تعاون ثلاثي يجسد صورة الشراكة الفاعلة التي تستهدفها رؤية المملكة.

وترتكز عملية التكامل الالكتروني بين نظام إدارة الميناء وبوابة «زاول» على مشاركة البيانات بين الجهتين، حيث تم تطوير النظام للسماح للأنظمة المتعددة العامة والخاصة التي تدير أعمال الميناء بالاستفادة من بيانات المستثمرين، الملاك ووكلاء الشحنات، متعهدي النقل، مشغلي المحطة، وإدارة الميناء، بالإضافة للجهات الحكومية، كل فيما يخصه وبشكل آمن.

ومع الإعلان عن اكتمال عملية الربط الالكتروني، من المتوقع إطلاق نظام البوابات الذكية في ميناء الملك عبدالله بشكل رسمي في العام المقبل، لتنفيذ المهام الأمنية عبر توثيق هوية السائق والسيارة والبضائع بمرونة وكفاءة.