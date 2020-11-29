اكتمال أعمال البناء لجناح المملكة في إكسبو 2020 دبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكتملت أعمال البناء في جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي، التي بدأت في فبراير 2019، للمشاركة في إكسبو الدولي الذي سينطلق في مدينة دبي في أكتوبر2021، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها المنطقة العربية هذا الحدث الدولي.

ويمتد الجناح السعودي على مساحة 13.069 م2، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم، ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020 دبي، بعد دولة الإمارات المستضيفة لهذا الحدث العالمي.

ويستعرض الجناح التجربة السعودية في المزج بين ثقافتها الغنية وتقاليدها العميقة من جهة، وطموحاتها اللا محدودة لبناء مستقبل مشرق من جهة أخرى، حيث يصل ارتفاع مبنى الجناح ما يعادل ستة طوابق، وترمز واجهته المبتكرة إلى الفرص الغنية في المملكة وثراء ثقافتها وعراقة تراثها وروعة طبيعتها، والقدرات الإبداعية التي يتحلى بها الشعب السعودي وطموحاته للسير قدما نحو المستقبل، ويضم المبنى الصديق للبيئة 650 لوحا شمسيا تم تصنيعها من قبل رواد أعمال محليين في المملكة.

وانسجاما مع شعار إكسبو 2020 دبي (تواصل العقول وصنع المستقبل)، يسعى جناح المملكة إلى التواصل مع الزوار من حول العالم من خلال جولات تستعرض الكنوز الرائعة التي تزخر بها 13 منطقة سعودية، ويصطحب الجناح زواره في رحلة لا تنسى للتعرف على المميزات العديدة والعجائب الثرية التي تحفل بها مناطق المملكة، وذلك من خلال إشراكهم في تجارب مدهشة وتفاعلية، وستشكل الستارة المائية للجناح عامل جذب رئيس إلى جانب العديد من الفعاليات والأعمال الفنية لمبدعين سعوديين، والتي ستعرض على شاشة LED زجاجية بحجم 1320 قدما مربعا، كما سيحتل عمل فني مذهل موقعا مهما في الجناح، حيث يحتوي على 2030 قطعة كريستالية تمثل رؤية السعودية 2030.