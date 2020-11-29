الصناعات الكهربائية تشتري أسهم حوافز موظفين بقيمة 7.16 ملايين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت شركة الصناعات الكهربائية من المرحلة الأخيرة من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، بقيمة بلغت 7.16 ملايين ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن عدد الأسهم المشتراة بلغ 312 ألف سهم، فيما بلغ متوسط سعر الشراء للسهم 22.9 ريالا، وبلغت فترة الشراء سنة واحدة.

وأشارت إلى أنه كنتيجة لعملية الشراء، تحتفظ الشركة حتى الآن بـ 500 ألف سهم، من أجل برنامج أسهم حوافز الموظفين.

وذكرت أن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الذي تم تحديد شروطه سابقا من قبل مجلس الإدارة، وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ 24 أبريل 2019.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكهربائية في 5 مايو الماضي، على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 350 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين.