الدوائية تتفاهم مع «كيورفاك» الألمانية لتوفير لقاح كورونا في السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) الجمعة الماضية عن بعد، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كيورفاك الألمانية (CureVac) -المتخصصة في البحوث الطبية الحيوية- لتوفير لقاح لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) في السعودية، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

واشتملت مذكرة التفاهم على إمكانية توسيع حقوق التوريد والتوزيع لاحقا ليشمل أيضا الإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقوم شركة سبيماكو الدوائية بالتقدم للحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بتسجيل وتوريد وتوزيع اللقاح ومن ثم الاتفاق النهائي على البنود التجارية.

ويتميز اللقاح بظروفه التخزينية الروتينية (2-8) درجات مئوية، مما يسهل عملية النقل والتخزين. وأجرت شركة كيورفاك الألمانية (CureVac) دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021 طبقا للخطة الموضوعة من قبل الشركة.

وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لمواجهة جائحة كورونا المستجد، واستمرارا في تحقيق استراتيجية الشركة نحو تحقيق الأمن الدوائي.

يذكر أن «سبيماكو الدوائية» عملت منذ بداية جائحة كورونا المستجد في الحفاظ على الأمن الدوائي للمملكة ورفعت الشركة قدراتها الإنتاجية لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي وتمكنت بفضل الله ثم بجهود منسوبيها من إنتاج أكثر من 1.3 مليار وحدة علاجية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

توزيع لقاح كورونا

تاريخ التوقيع

2020-11-27

الجهة الموقعة معها

شركة كيورفاك الألمانية للأدوية الحيوية (CureVac)

موضوع المذكرة:

توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد بالسعودية