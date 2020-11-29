«إس تي سي» تكمل شراء أسهم حوافز الموظفين بقيمة 300 مليون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في تاريخ 26 نوفمبر 2020، شراء الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بقيمة 300 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول» أمس أنها أتمت عملية شراء الأسهم المطلوبة في مرحلة واحدة فقط، وأنه لن يتم شراء أسهم إضافية خلال فترة الشراء المحددة.

وأشارت الشركة إلى أن فترة الشراء بلغت 8 أشهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية في 20 أبريل 2020، وبلغ عدد الأسهم المشتراة 2.98 مليون سهم وبقيمة إجمالية 300 مليون ريال، بمتوسط سعر 100.58 ريال.

وبينت أن الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين لن تستحق أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة في 20 أبريل 2020 على شراء الشركة عددا من أسهمها وبحد أقصى 5.5 ملايين سهم، وبمبلغ لا يتجاوز 300 مليون ريال، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، على أن تمول عملية الشراء للأسهم من موارد الشركة الذاتية.

شراء أسهم حوافز للموظفين

تاريخ موافقة الجمعية: 2020-04-21

فترة الشراء: 8 أشهر

عدد الأسهم المشتراة: 2,982,700

قيمة الأسهم المشتراة: 299,999,999.87 ريال

معلومات إضافية:

لن تستحق الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها