شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأحد 29-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد فى مصر، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب، حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 780 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصرالذهب عيار 18 سجل 668 جنيها للجرام أسعار الذهب اليوم في مصرالذهب عيار 18 سجل 668 جنيها للجرام الذهب عيار 21 سجل 780 جنيها للجرام الذهب عيار 24 سجل 891 جنيها للجرام تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 29-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، واستقر سعر الدولار اليوم عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.56 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.71 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.62 جنيه للشراء، و51.36 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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