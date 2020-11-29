شكرا لقرائتكم خبر عن "ثمار" تُعلن عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بـ22.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها بتاريخ 25 نوفمبر الجاري، بمبلغ 22.414 مليون ريال.

وقالت "ثمار"، في بيان لها على موقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن المدعي عليه في القضية مستثمر، غلماً بأن الجهة القضائية ذات الاختصاص هي المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثالثة عشر.

واشارت الشركة، إلى أن سبب رفع القضية هو المطالبة بسداد باقي مبلغ مديونية، مشيرة إلى أن الحكم ابتدائي وله أثر إيجابي على البيانات الماليى للشركة.

ونوهت ثمار إلى أن الحُكم الصادر هو حكم ابتدائي قابل للاستئناف، في حال قرر المدعي عليه استئناف الحكم.

وقالت الشركة، إنه سبق أن تم النظق بالحكم المتضمن سداد مبلغ 22.414 مليون ريال لصالحها يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، علماً بأنه سيتم إستلام صك الحكم خلال الأسبوعين القادمين.

يُذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قررت، في سبتمبر الماضي، فرض غرامة مالية بقيمة 40 ألف ريال، على "ثمار" لمخالفتها قواعد طرح الأوراق المالية.

وأوضحت الهيئة، أن فرض الغرامة، جاء نتيجة عدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي، خلال الفترة النظامية المحددة.