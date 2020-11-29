شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية مناقصات بـ2.7 مليار دولار في البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنامة: ”الخليج 365”

قامت البحرين بترسية 1022 مناقصة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 2.7 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات، وهو الجهة المنظمة للمشتريات الحكومية بالمملكة.

وفي ما يتعلق بقيمة العطاءات، نال القطاع النفطي الحصة الأكبر من المناقصات التي تمت ترسيتها بـ 134 مناقصة تبلغ قيمتها 733.8 مليون دولار (277.4 مليون دينار)، تلاه قطاع الأعمال الإنشائية والهندسية الذي حاز 162 مناقصة تقدر قيمتها بـ 704.8 مليون دولار (265 مليون دينار)، مما يؤكد التزام الحكومة المستمر بتنفيذ الحزمة الواسعة من مشاريع البنية التحتية الكبرى المقدرة قيمتها حالياً بحوالي 32 مليار دولار.

وجاء بعد قطاع الأعمال الإنشائية والهندسة، قطاع الطيران، وتبعه قطاع المواد والمعدات، وأخيراً قطاع الخدمات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعطاءات التي تمت ترسيتها على التوالي 501.3 مليون دولار (188.5 مليون دينار)، و471.5 مليون دولار (177.3 مليون دينار)، و256.1 مليون دولار (96.3 مليون دينار). وفي ما يتعلق بالعدد، حصل قطاع الخدمات على أكبر عدد من العقود وهو 361.

وقال الشيخ نايف بن خالد آل خليفة، رئيس مجلس المناقصات والمزايدات: «على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ترسية البحرين أكثر من 1000 عطاء بقيمة تزيد على ملياري دولار للشركات في جميع القطاعات، ويشير هذا الأداء المستقر إلى التزام البحرين وقدرتها على أن تواصل العمل حتى في أوقات الأزمات، ومن المهم أن ننظر بشكل خاص إلى القيمة العالية باستمرار، للعقود في قطاع الأعمال الإنشائية والهندسة المزدهر في المملكة، والتي تشكل دليلاً على وفرة الفرص المتاحة، وهو ما يتواكب مع حزمة المشاريع الكبيرة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، والتي تسعى المملكة إلى تنفيذها».

أما بالنسبة للجهات المشترية، فقد تصدرت شركة تطوير للبترول قائمة أعلى قيمة إجمالية للمناقصات الصادرة، بقيمة إجمالية قدرها 711.7 مليون دولار (267.6 مليون دينار). وجاءت شركة طيران الخليج في المرتبة الثانية؛ إذ قامت بترسية عطاءات بقيمة 488 مليون دولار (183.5 مليون دينار)، تلتها هيئة الكهرباء والماء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الإسكان التي منحت ما مجموعه 343.6 مليون دولار (129.2 مليون دينار)، و254.3 مليون دولار (95.6 مليون دينار)، و240.4 مليون دولار (90.4 مليون دينار) على التوالي.

وتأتي هذه الأرقام الإيجابية في أعقاب صدور البيانات المشجعة التي أصدرها مجلس المناقصات والمزايدات منتصف العام، كما تضمنت أبرز الإنجازات أرقاماً قياسية من المناقصات تمت ترسيتها على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدل على الدعم الحكومي لقطاع يعتبر المحرك للانتعاش الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد ـ 19».