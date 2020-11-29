شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير عن نتائج مشروع «عابر» للعملة الرقمية المشتركة الإماراتية - السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المصرف المركزي في الإمارات والبنك المركزي السعودي «ساما» في بيانٍ مشترك نتائجَ مشروع «عابر»، ومشاركة التقرير النهائي لنتائج المشروع من خلال الموقع الرسمي لمصرف الإمارات المركزي وساما.

وتجدر الإشارة إلى أنه في ضوء التجارب والأبحاث المستمرة، فقد أطلق البنكان المركزيان مشروع «عابر» كمبادرة مُبتكرة تعد من أوائل التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال؛ تهدف إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (WholesaleCBDC)، واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة بشكل مشترك بين مصرف الإمارات المركزي وساما، وتستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

وقد تم على مدار عام كامل تصميم حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها. وتم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسية المستفادة في تقرير مشروع «عابر»، والذي يهدف من خلاله مصرف الإمارات المركزي وساما إلى أن تساهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.

وأكد مصرف الإمارات المركزي وساما أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود. ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة في الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.

وأعرب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وساما عن سعادتهما بالنتائج التي تحققت، والرؤى، والدروس القيمة المستفادة التي تم التوصل إليها والموثقة في تقرير مشروع «عابر»، والتي يُعتقد أنها ستكون مفيدة لمجتمع البنوك المركزية والمنظومة المالية بشكل عام، آملين أن تساهم في وضع تصورات واضحة لإمكانيات هذه التقنية وتطبيقاتها على القطاع المالي.

المبادئ الرئيسية

بعد تنفيذ تقييم شامل لأنظمة الدفع الحالية، واستناداً إلى نتائج التطبيقات الدولية لتقنيات السجلات الموزعة في هذا المجال، وبناءً على تقنيات السجلات الموزعة المتطورة الحالية، اتفق جميع المشاركين على مجموعة من المبادئ الرئيسية الضرورية لتوجيه عملية تنفيذ المشروع:

يجب على البنوك التجارية أن تشارك بفاعلية، وأن تساهم في الربط على المستوى المحلي مع الشبكة، والتفاعل التام على المستوى الفني والتشغيلي خلال فترة المشروع. كانت هذه الخطوة ضرورية للتأكد من أن موظفي البنوك التجارية والمركزية في كلا البلدين يستفيدون من المعارف المكتسبة من استخدام هذه التقنية الجديدة، وضمان أخذ التحديات، والمخاطر، والتحسينات المرتبطة بهذا المشروع بعين الاعتبار من وجهة نظر البنوك التجارية والتعامل مع هذه التحديات، والمخاطر، والتحسينات؛ لضمان الاستفادة من القيمة الكاملة لهذه التقنية ضمن هذا الإطار. سيتم استخدام أموال فعلية في هذا المشروع، وهي خطوة غاية في الأهمية لأنها تعزز الاهتمام بالجوانب غير الوظيفية كالأمن، والتي يجب التعامل معها في المراحل القادمة. بالإضافة إلى معرفة كيفية تفاعل النظام الجديد مع أنظمة الدفع الحالية، كنظام التسوية الجمالية الآنية المحلية. عوضاً عن محاكاة آلية عمل أنظمة الدفع التقليدية، ركز المشروع على استكشاف كيف يمكن لهذه الأنظمة الاستفادة من الخصائص الفريدة لتقنيات السجلات الموزعة لرفع مستويات التوزيع. كما سعى المشروع لتطوير نظام يتمتع بأكثر من نقطة أو مسار للمصادقة والتنفيذ؛ وذلك لتجنب تعثر النظام في حال ما إذا تعطلت النقاط المركزية.

وأكد المشروع على أن العملة الرقمية الصادرة بشكل ثنائي عبر الحدود مُجدية من الناحية الفنية، وأن من الممكن تصميم نظام دفع موزع يتمتّع بمرونة التصميم مقارنة بأنظمة الدفع الحالية. يُذكر أن المتطلبات الرئيسية التي تم تحديدها قد تمت تلبيتها بشكل كامل، بما فيها المتطلبات المعقدة ذات الصلة بالخصوصية واللامركزية، بالإضافة إلى المتطلبات ذات الصلة بالتخفيف من المخاطر الاقتصادية، مثل اطلاع البنك المركزي على المعروض النقدي وإمكانية تتبع العملة الرقمية الصادرة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تجاوز أهداف الأداء التي تم وضعها للمشروع، مما يثبت بأن تقنيات السجلات الموزعة يمكن أن تساهم في رفع مستويات الأداء دون التأثير سلباً في السلامة أو الخصوصية.

ولم يستبعد المشروع توسيع نطاق التطبيق ليشمل بنوكاً مركزية إقليمية أو دولية أو أن يتم ربط الشبكات غير المتجانسة في ما بينها.

سلة العملات واعتبارات إعادة التوازن

وتم اعتماد سعر صرف العملات بين العملتين الورقيتين والعملة الرقمية في هذا المشروع، وتم اتخاذ قرار بالحفاظ عليه ثابتاً في المشروع مع إمكانية تغييره في المستقبل. والسبب في ذلك أن هذا الأمر كان يمكن أن يتسبب في تعقيدات إضافية كبيرة ليست ضمن محور التركيز الأساسي للمرحلة التجريبية.

في البداية، طرحت فكرة ربط العملة الرقمية بسلة عملات يُديرها كلا البنكين المركزيين، بحيث يتم على سبيل المثال، ربط عملة رقمية واحدة بما نسبته 50 % من الأرصدة بالدرهم الإماراتي و 50 % من الأرصدة بالريال السعودي لدى البنوك المركزية المعنية.

إلا أن الصعوبة التي تفرضها هذه الفكرة هي أن انضمام مناطق اختصاص جديدة إلى الشبكة في حال ما إذا تم توسيع نطاق المشروع في المستقبل سيتطلب إعادة موازنة سلة العملات، ما سيصعب من عملية التوسّع. كما أن طرح عملات غير مرتبطة بعملات أخرى سيؤدي هو الآخر إلى تحديات وصعوبات مماثلة. لهذا، تم اتخاذ قرار بإصدار كل عملة رقمية بشكل منفصل من كل بنك مركزي، وطلب من البنوك التجارية التي طلبت إصدار هذه العملات أن تتعهد باستخدام عملاتها المحلية.

تباين أسعار الفائدة من منطقة اختصاص لأخرى

لاحظ المشروع أن استخدام عملة رقمية صادرة بشكل ثنائي في سياق المدفوعات عبر الحدود، أن الاختلاف في السياسات بين منطقتي الاختصاص المعنيتين سيتسبب ببعض التعقيدات في حال ما إذا في هذا الشأن. ومن بين أبرز هذه الاختلافات الآليات المختلفة التي تتبعها كل منطقة اختصاص في التعامل مع أسعار الفائدة. ونظراً لأن العملة الرقمية مدعومة بأموال البنوك التجارية المتعهد بها لدى البنوك المركزية المعنية، فقد كان من المهم التركيز على هذا، لأن مناطق الاختصاص التي لم تدفع قيمة الفائدة لم تتأثر، أما مناطق الاختصاص التي قامت بدفع سعر الفائدة ليوم واحد فكان هناك احتمال أن يتم فرض تكاليف فرص بديلة على البنوك التجارية التي احتفظت بالعملة الرقمية ليوم واحد عوضاً عن استردادها. وعلى الرغم من أن الفائدة لم تطبق في المشروع إلا أنه تمت الخيارات التي يمكن من خلالها التعامل مع هذا الجانب، وتم كذلك توثيق بعض المنهجيات ذات الصلة، ومنها: أن تحمل العملة الرقمية الفائدة الخاصة بالبنك المركزي المصدر للعملة. أوأن يُدفع سعر الفائدة للعملة الرقمية المتفق عليه بين جميع البنوك المركزية المشاركة، أوأن يُدفع سعر للعملة الرقمية بناءً على منطقة الاختصاص التي يتم فيها الاحتفاظ بهذه العملة.

