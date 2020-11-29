شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة نهاية التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85%، كما حقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجيى إكس 70" ارتفاعا بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1%.

وتم اليوم تداول اسهم 220 شركة بالبورصة، بإجمالي 589 مليون سهم، بقيمة 1.82 مليار جنيه، من خلال نحو 41 ألف عملية.