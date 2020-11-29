شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد التزامها الكامل بخفض إنتاج أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ومحافظ دولة الكویت لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ھیثم الغیص في الاجتماع الوزاري الـ180 لمنظمة أوبك المقرر انعقاده یوم غد الاثنین والاجتماع الوزارى الـ12 لدول أوبك + المقرر انعقاده بعد غد الثلاثاء وذلك عبر تقنیة الاتصال المرئي.

وحسب وكالة أنباء الكويت قال الفاضل الیوم الأحد إن دولة الكویت مستمرة في تعاونھا والتزامھا الكامل بخفض مستویات الإنتاج وفق الحصة المقررة من أوبك بھدف خلق موازنة في أسواق النفط العالمیة.

وأشار إلى أن دور الكویت الحاسم في العدید من المواقف التي مرت بھا أسواق النفط ساھم في إحداث التوازن والاستقرار مثمنا جھود أوبك والدول المنتجة من خارجھا في سبیل إعادة التوازن لأسواق النفط الأمر الذي یصب في مصلحة الدول المصدرة والمستھلكة على حد سواء والصناعة النفطیة عالمیا.

وذكر أن دولة الكویت أدت في السنوات الماضیة ولازالت تؤدي دورا فعالا ومھما في المفاوضات والمناقشات التي أدت إلى اعتماد العدید من قرارات أوبك التاریخیة.

وأكد دعمه لمنظمة أوبك لمساعدتھا على مواجھة التحدیات التي كانت ولا تزال تواجه الدول الأعضاء لاسیما بعد انتشار جائحة كورونا وانعكاسھا على عملیات الإغلاق الاقتصادي والقیود الصارمة على الحركة ما أضعف الطلب على النفط ھذا العام.

وأشار في ھذا السیاق الى "تحرك (أوبك +) بشكل سریع وحاسم عبر الاتفاق التاریخي الذي تم التوصل إلیه في أبریل 2020 وكان قرارا مصیریا ساھم في إنقاذ أسواق النفط من خلال خفض مستویات الانتاج بواقع 7ر9 ملیون برمیل یومیا اعتبارا من شھر مایو 2020 "

وشدد الفاضل على أن قرارات أوبك ساھمت في وضع أسواق النفط على طریق إعادة التوازن كما أن ھذه الجھود جلبت الاستقرار والثقة إلى سوق النفط وزیادة مساھمة قطاع النفط في الاقتصاد العالمي ودعم الانتعاش الاقتصادي.

وحول اجتماع أوبك قال الفاضل إن سوق النفط العالمیة تتطلع إلى الدور المؤثر للدول الأعضاء في التعاون لاستقرارالسوق النفطیة خصوصا في المرحلة المقبلة.

وكانت منظمة أوبك ثمنت وأشادت بالدور المھم الذي تقوم به الكویت في دفع سبل التعاون المنشود بین كافة الدول الأعضاء في المنظمة بما یحقق التوازن والاستقرار للسوق النفطي العالمي.