شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى مبادرات الشراكة فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة في أول لقاء مشترك بعد توليه مهام منصبه، حيث بحثا مبادرات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة وفرص تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا أنه جرى استعراض علاقات الشراكة المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بالقاهرة في ابريل 2018 ، حيث تم استعراض النتائج الإيجابية للتعاون المشترك في ضوء هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى من أكبر الداعمين والشركاء لمصر في مجال الطاقة بما يساعد على تحقيق رؤيتها ودعم مكانتها كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، لافتا إلى أن دعمه وتواجده منذ انطلاق أولى اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إضافة قوية للمنتدى ويعزز من دوره.

كما بحث الملا مع سفير الاتحاد الاوروبى موقف المباحثات الجارية لمشاركة الاتحاد الأوروبى في تمويل مشروع تحديث استراتيجية الطاقة في مصر امتدادا للتعاون في هذا المجال وقيام الاتحاد الأوروبى بتمويل وضع استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 خلال السنوات السابقة .

ومن جانبه قال سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة إن مصر على رأس أولويات الاتحاد لتعزيز الشراكة في مجال الطاقة، مؤكدا استمرار الدعم والمعاونة لها لتحقيق أهدافها في هذا المجال، مؤكدا أن جهود مصر المتواصلة في منطقة المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تلقى بظلالها الإيجابية على التعاون الإقليمى في مجال الطاقة وتلقى دعما كاملا من الاتحاد الأوروبى الذى يتطلع للانضمام بصفة مراقب لعضوية المنتدى .

ودعا سفير الاتحاد الأوروبى المهندس طارق الملا لعقد لقاء افتراضى مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبى كادرى سيمسون لبحث موضوعات التعاون المشترك .

كما تضمن اللقاء استعراض موقف استخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة باعتباره أحد المجالات المهمة للتعاون بين الجانبين الفترة المقبلة في ظل الاهتمام المشترك من كليهما بتطوير عملية استغلال هذا المصدر.