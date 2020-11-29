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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، والتي وصلت حتى الآن إلى 687 فندقا ثابتا بـ23 محافظة على مستوي الجمهورية. وشهادة السلامة الصحية معتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، ويتم منحها بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية. وتستمر عمليات التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة. وفيما يلي قائمة بالفنادق الحاصلة على الشهادة.. وكانت أعلنت وزارة السياحة عن تسلم 687 فندقا ثابتا بـ 23 محافظة على مستوى الجمهورية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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