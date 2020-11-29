شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير التصنيف الإئتمانى لشركات إعادة التأمين على التسعير والتعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترجع أهمية تأثير التصنيف الإئتماني لشركات إعادة التأمين على عقود شركات التأمين لما يمكن أن تحدده من قدره الشركات على مواجهة المخاطر المحتملة فضلاً عن دعمه لثقة مؤسسات إعادة التأمين العالمية فى تلك الشركات، كما أنه يسهم فى تحسين شروط اتفاقيات إعادة التأمين لديها و حصول شركات التأمين على درجة تصنيف جيدة يعزز من مكانتها في سوق التأمين.

وبحسب ما أشارت إليه اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى يتضح هذا التأثير من خلال 3 مؤشرات، أولها، المنافسة، حيث تتعامل شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي A مع عدد كبير من شركات التأمين المصرية، وعليه تحتفظ الشركة بسجل كبير من العملاء DATA-BASE فتستطع أن تكتشف أي تلاعب من العميل أو الوسيط لإخفاء معلومات قد تؤثر علي السعر، في حين شركات إعادة التأمين ذات التصنيف المنخفض B, C لم تملك مثل هذه المعلومات، فقد تنجرف للتلاعب وتعطي أسعار غير عادله تؤثر علي المنافسة.

وثانيها، التعويضات، حيث يعد دفع التعويضات بسرعة عالية أهم مايميز شركات التأمين وإعاده التأمين، والتعويضات بصفه عامه أهم مايؤثر علي سمعة شركات التأمين وإعاده التأمين، وشركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي A تعمل ذلك جيدا وتمتلك إدارة مختصه لدراسة ودفع التعويضات بشكل سريع، في حين شركات إعادة التأمين ذات التصنيف المنخفض B, C ممكن أن تطول فترة دراسة التعويضات أو محاولة إيجاد سبل للرفض لتعظيم الربح، كما أكدت اللجنة أن قبول الشركات للأخطار الجيدة والإلتزام بالضوابط التى يوصى بها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يؤدى الى دعم شركات التأمين وزيادة كفاءتها وجدارتها الإئتمانية.

وثالثها، تأتير التصنيف الإئتماني لشركات إعادة التأمين علي التسعير، حيث تقوم شركات إعادة التأمين ذات التصنيف العالي A بعمل تحليل مخاطر عادل Fair Risk analysis ، وتعطي أسعار عادلة أعلي من حد الخسارة للعقد Burning Cost ، في حين أن شركات إعادة التأمين ذات التصنيف المنخفض B, C تعطي أسعار أقل من حد الخسارة للعقد Burning Cost حتي تقوم بجذب عملاء أكثر "شركات التأمين".

وتعتبر A.M.Best هي المؤسسة المتخصصة فى تصنيف شركات التأمين بشكل أساسى كما يعد التصنيف الائتمانى لأي مؤسسة اقتصادية له علاقة بالتصنيف الائتماني للدولة إلا أن بعض الشركات يمكن أن يتجاوز تصنيفها التصنيف الائتماني للدولة وذلك حال إذا ما كانت الشركة أحد أفرع شركة كبرى في الخارج ويعطي ثقة أكبر لمؤسسات التصنيف الدولية لمنحها التصنيف المرتفع بالإضافة إلى أنه يسهل عمليات الإعادة الخارجية وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين على سداد الالتزامات .