شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تعلن حصول 687 فندقا بـ23 محافظة على شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم حتى الآن 687 فندقا ثابتا ب 23 محافظة على مستوى الجمهورية، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية إلى أنه تسلم خلال الأسبوعين الماضيين 20 فندقاً بـ7 محافظات هي جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر والاسماعيلية والقاهرة الكبرى ومرسى مطروح والفيوم شهادة السلامة الصحية المعتمدة، لافتا إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء منهم 5 فنادق بمدينة شرم الشيخ هى دريمز فاكيشن، وعايدة، وقمر الزمان، وشارم ريف، وريف أوازيس بلو باي، وفندق تشاو بنويبع، وفندق كلوب رأس سومة بمحافظة البحر الأحمر، وفندقين بمحافظة الأقصر هما جولى فيل، ونيو رضوان، بالإضافة إلى فندق التمساح بمحافظة الإسماعيلية.

و8 فنادق بالقاهرة الكبرى هي نيو أوتيل، وحوريس، وكابسيس بالاس، وتاليزمان، والفراعنة، ورضوان، واميه، وكونكورد "الدقي"، وفندق غاليت بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، وفندق نيو بانوراما شكشوك بمحافظة الفيوم.

وأضاف أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.