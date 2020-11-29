شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعات الكهربائية تنتهي من المرحلة الأخيرة من برنامج شراء أسهم حوافز الموظفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن الانتهاء من المرحلة الأخيرة من عملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في مايو الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المشتراة بلغ 312.867 ألف سهم، بمتوسط سعر شراء 22.9 ريال للسهم، وبقيمة إجمالية لعملية الشراء بلغ 7.165 مليون ريال.

وأفادت الشركة بأنه كنتيجة لعملية الشراء المشار إليها أعلاه، تحتفظ الصناعات الكهربائية حتى الآن بـ 500 ألف سهم، من أجل برنامج أسهم حوافز الموظفين.

وبحسب البيان، لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات وتنوع المنتجات المباعة والتي تتضمن بعض المنتجات ذات الربحية الأعلى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.