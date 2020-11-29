شكرا لقرائتكم خبر عن خطة كويتية مرتقبة لفتح أجواء الدول المحظورة بالتزامن مع قرب وصول اللقاح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعربت مصادر مسؤولة عن تفاؤلها بحدوث انفراجة كبيرة بالكويت على صعيد فتح الأجواء مع الدول الـ 34 المحظورة في الفترة القريبة المقبلة.

وكشفت المصادر عن أن إدارة الطيران المدني ستقدم لمجلس الوزراء خطة جديدة لفتح الأجواء مع هذه الدول تزامنا مع الإعلان عن قرب وصول لقاح كورونا،

وأشارت الى الجاهزية المتكاملة في مطار الكويت من كوادر بشرية وأجهزة ومعدات وإجراءات تحقق متطلبات السلطات الصحية، بحسب صحيفة الأنباء".

وأعلنت المصادر عن الاستعداد الكامل لتنفيذ شروط وضوابط «الصحة» سواء على مستوى أعداد القادمين، والفحوصات المطلوبة، أوعدد الدول التي سيتم فتح الأجواء معها.

وأكدت المصادر أن مطار الكويت جاهز تماما بمبانيه الثلاثة لتطبيق خطة تشغيلية وفنية وطبية واحترازية جديدة لاستقبال القادمين من الدول المحظورة بالتزامن مع وصول لقاح كورونا.

وبينت المصادر أن إدارة الطيران المدني مازالت مستمرة حتى الآن في تطبيق المرحلة الأولى من خطة فتح المطار التي بدأت في الأول من أغسطس والمجدولة حتى 1 فبراير، والتي تبلغ 30% من النسبة التشغيلية الكلية للمطار، والتي لم يتم تحقيقها حتى الآن إلا بنسبة 14% بعد قرار الحظر.

يشار إلى أنه على ذات الصعيد، أكدت مصادر في مطلع الشهر الجاري إن مجلس الوزراء الكويتي لم يصدر أي تعديل على قرار الدول المحظورة، موضحة ان المشاورات مستمرة مع شركات الطيران الوطنية للوصول الى التوقيت الأنسب لإصدار القرار فضلا عن الدول التي يشملها القرار حسب الأوضاع الصحية لديها بسبب كورونا.

وبينت المصادر أن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بإعادة حظر التجول مجددا، أو عزل منطقة او محافظة، مستبعدة العودة الى المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية.

وكانت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد قالت في منتصف أغسطس الماضي، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وذكرت المصادر حينها أن السلطات الصحية في البلاد تراجع دول الحظر كل 10 أيام في حين اجتماع الحكومة، الأخير، لم يوجه "الطيران المدني" حول أي تغييرات بشأن قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، فيما تم استثناء فقط القضاة والأطباء وسمحت لهم بدخول البلاد بناء على طلب الجهات ذاتها بإيعاز من السلطات الصحية.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.