شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة والصناعة الكويتية تشدد على عدم نشر إعلانات عقارية دون ترخيص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنذرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عدداً من مكاتب الوساطة العقارية؛ لمخالفتهم التعليمات المنظمة للقرار الوزاري رقم 252/ 2016 بشأن نشر إعلانات بيع العقارات.

وقالت المصادر، إن الوزارة استدعت خلال الأسبوع الماضي عدداً من المكاتب العقارية، التي نشرت إعلانات بيع عقارات داخل الكويت، دون الحصول على ترخيص من "التجارة"، بحسب صحيفة "الجريدة".

وأوضحت المصادر أن "التجارة" ستقوم خلال الفترة المقبلة باستدعاء المخالفين غير الملتزمين بالقرار الوزاري، وسوف تقوم بمخالفتهم بحسب ما تضمنه القرار، بهدف ضبط السوق ومنع الإعلانات الوهمية التي تسعى للنصب والاحتيال.

ومن أبرز الشروط التي تضمنها القرار الوزاري المذكور، أنه يحظر على جميع المؤسسات والشركات المرخص لها بنشاط المطبوعات والنشر والإعلان والاتصالات أن تنشر إعلاناً تجارياً لتسويق وبيع العقارات أياً كانت طبيعتها دون الحصول على طلب الإعلان على ترخيص بالنشر من إدارة العقار.

ومن الشروط ألا تزيد فترة الترخيص الممنوح لنشر الإعلان على 30 يوماً غير قابلة للتجديد، ويحصل مقابل إصدار هذا الترخيص رسم قدره 50 ديناراً، ويحق للوزارة إلغاء الترخيص الممنوح في حالة مخالفة أي بند من بنود الشروط المذكورة في القرار الوزاري.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت في وقت سابق أن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية بلغ 14.8 مليون دينار كويتي (نحو47.8 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت التجارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) مشيرة إلى أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.