شكرا لقرائتكم خبر عن وزير: برنامج "صنع في السعودية" سيساعد صغار المنتجين الدخول للأسواق المناسبة في أسرع وقت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، إن تكلفة دخول المصنعين والمنتجين المتوسطين والصغار مرتفعة جدا.

وبين أن برنامج "صنع في السعودية" سيساعد هذه الفئات في الدخول إلى الأسواق المناسبة لهم في وقت أسرع، موضحا أن البرنامج سيُبنى على مقومات كبيرة،

ونوه إلى أن المملكة لديها مقومات كبيرة في مجال الصناعة، وتستهدف التوسع والوجود في أسواق جديدة غير التي توجد بها حاليا، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية".

وأضاف أن هناك علامات تجارية سعودية كبيرة لها وجود على مستوى العالم، مبينا أنه يتم إعداد استراتيجية وتصور للمنتجات، التي ستكون ضمن برنامج "صنع في السعودية".

وأشار إلى أن دخول المصنعين والمنتجين المتوسطين والصغار إلى الأسواق سيسهم في التأثير على الطلب والإمكانات الداخلية من الأراضي والمدن الصناعية والقروض، والتي تعتبر جزءا من خطة الوزارة في برنامج تنمية الصناعة "ندلب".

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في أغسطس الماضي عن إطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأشار إلى أنه يجري العمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار بالمملكة