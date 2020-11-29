شكرا لقرائتكم خبر عن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تعلن عودة نشاط التسوق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر قطاع التجزئة في دبي إن قطاع التجارة الإلكترونية شهد إقبالاً على التسوق الإلكتروني خلال الأسبوع الماضي، وسط كثافة من العروض التي أطلقت بمناسبة انطلاق موسم التسوق للعطلات بمختلف مسمياتها والتي تترافق مع موسم «بلاك فرايدي» في أمريكا.

وفيما لم تكشف المصادر عن التفاصيل أو البيانات، إلا إنها أكدت أن العديد من المتسوقين الجدد انضموا إلى الموسم الحالي بدعم المتغيرات التي فرضها «كوفيد-19»، مرجحين استمرار الإقبال خلال الفترة المقبلة.

ترافق ذلك مع فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي قال محمد فراس محمود عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة، إنها باتت إحدى أهم فعاليات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، وقدمت عروضاً ترويجية وصفقات كبرى، وأضاف: «نثق بأن هذه الفعالية ستقدم الدعم اللازم لشركائنا في قطاع التجزئة».

واستمرت الفعالية في دورتها الثانية لعام 2020 من 26 وحتى 28 الجاري، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية شهيرة قدمت عروضها في أكثر من 2000 متجر.

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