شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «فينتك هايف» مركز دبي المالي و«فينتك أبيب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أعلن برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، عن توقيعه اتفاقية تاريخية مع «فينتك أبيب» الإسرائيلي التي تأسست في 2014 بهدف خدمة منظومة قطاع التكنولوجيا المالية الإسرائيلية وتدعم أكثر من 6 آلاف شركة ناشئة و300 مركز بحوث وتطوير بصفتهم أعضاء مسجلين في البرنامج.

وتعد هذه الإتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي والتي ستعزز من مكانة مركز دبي المالي العالمي وستدعم جهود دولة الإمارات في تسهيل النمو الاقتصادي من خلال رفدها بحلول وخدمات قطاعي التكنولوجيا والابتكار.

تنظيم الفعاليات

وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تنظيم الفعاليات ومشاركة الخبرات وتطوير المهارات وتسهيل عمليات التعريف والتوصيات المتبادلة للشركات التي تحرص على التوسع في كلا الدولتين.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاق السلام في 15 سبتمبر 2020 بين الإمارات وإسرائيل التي تفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وتمكّن برنامج «فينتك هايف» منذ إطلاقه في يناير 2017 من ترسيخ مكانته كأحد أهم مراكز الابتكار الرائدة على مستوى العالم، حيث يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 50% من شركات التكنولوجيا المالية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد برنامج «فينتك هايف» خلال النصف الأول من العام الجاري توسيع مساحة الأعمال والابتكار المخصصة له في «أفينيو البوابة» بثلاثة أضعاف بما يدعم الخطط التوسعية للشركات الناشئة وروّاد الأعمال.

تقدير كبير

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «تحظى إسرائيل بتقدير كبير لنهجها المماثل لدبي في مجال الابتكار واحتضان التكنولوجيا المالية، وهو ما شجعنا على المبادرة بتحقيق هذا التعاون مع «فينتك أبيب» بهدف تبادل المعرفة وتطوير القطاع بشكل أكبر، والذي سيفتح المجال أمام أكثر من 240 شركة ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي لتحقيق المزيد من فرص النمو والتوسّع لها في المنطقة».

من جانبه، قال نير نيتزير، رئيس شركة «فينتك أبيب»: «يشرفنا خلال هذه المرحلة التاريخية التي تتسم بتوطيد أواصر السلام في المنطقة، أن نبدأ هذا التعاون الاستثنائي مع مركز دبي المالي العالمي والذي سيحقق تسهيلات كبيرة للشركات الإسرائيلية الراغبة في تصدير حلولها التقنية إلى أسواق جديدة في المنطقة».

وأضاف نيتزير: «تفخر فينتك أبيب ومجتمعها الذي يضم أكثر من 30 ألف عضو إسرائيلي ودولي بهذه المبادرة المهمة، والتي ستدفع الشركات الإسرائيلية العاملة في التكنولوجيا المالية على اكتشاف آفاق تعاون جديدة تتمثل بتوسيع أعمالها والحصول على شركاء جدد لها في المنطقة».