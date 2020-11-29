شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى يتوقع سعر الخام فى حدود 50 دولارا بداية 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت صحيفة الصباح العراقية الرسمية عن وزير النفط قوله فى تقرير اليوم الأحد إن العراق لن يطلب من منظمة أوبك إعفاء من اتفاق تقليص الإنتاج مضيفة أنه يتوقع وصول سعر الخام إلى نحو 50 دولارا للبرميل فى بداية 2021.
ونقلت الصحيفة عن الوزير إحسان عبد الجبار قوله إن التزام الأعضاء بالاتفاق سيسهم فى دعم أسعار النفط وإن بغداد لا تسعى لإعفاء خشية حدوث تراجع جديد فى أسعار الخام.
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