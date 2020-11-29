شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم التصنيع (2060) في بداية تداولات لآخر جلساته مسجلاً أدنى سعر له عند 12.66، استند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه البعض من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد ارتفاعاً لينهي تداولاته على مكاسب بلغت نسبتها 1.09% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 13.74.