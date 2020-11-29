شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 98٫20 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 95 فلس كمستوى أول ثم 90 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 102 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 97.6 بينما مستوى المقاومة هو 99.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط