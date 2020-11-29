شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 15٫40 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى مرة أخرى للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 16٫70 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 14٫50 ريال.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.1 بينما مستوى المقاومة هو 15.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد