شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 1٫754 ريال، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي،وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 1٫30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.80 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط