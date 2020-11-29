شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6155 نقطة، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ومازال المؤشر يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 6250 ومستوى 5850 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,110 وبين مستوى المقاومة هو 6,207 نقطة