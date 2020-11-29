شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستند على خط الاتجاه -تحليل صباحي- 29-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10290 نقطة، ملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 10250 نقطة، حيث يقابل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما قد يساهم في دفع المؤشر لأعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 10500 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,206 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,328 نقطة