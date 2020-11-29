شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبي: «نقودي» تدعم «دبي اللانقدية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قالت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية ودائرة دبي الذكية، إن محفظة «نقودي» الرقمية، تُعدّ أداة مهمة داعمة لمبادرة «دبي اللانقدية»، التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي بهدف التمهيد للاستغناء عن العملات، وتحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل وبما يغطي جميع القطاعات.

وتمكّن محفظة نقودي المتعاملين من أفراد وشركات مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المنضوية تحت مظلة بوابة «سداد دبي» الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية وخدمات بعض الجهات شبه الحكومية والخاصة، من سداد الرسوم بسرعة وسهولة وأمان.

وبهذه المناسبة، أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن محفظة نقودي، بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سوف تكون «شريكاً استراتيجياً لمشروع دبي اللانقدية»، لافتاً إلى أهداف المشروع التي تتمثل في تحفيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات مع الاستغناء عن العملات النقدية، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لدعم التحول الرقمي الكامل للإمارة، وفق الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال آل صالح: «تحرص الدائرة على الارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، عبر إتاحة محفظة«نقودي» وغيرها من القنوات العملية المتسمة بالأمان وسهولة الاستخدام، لسداد رسوم الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في فريق عمل دبي اللانقدية، وعلى رأسها دبي الذكية التي نشيد بالجهود التي تبذلها في مجال تطوير البنية التحية الرقمية لإمارة دبي، وتقديم قنوات السداد الرقمي للرسوم».

تُعتبر محفظة نقودي، التي طورتها شركة إماراتك التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار وأطلقتها دائرة المالية ودبي الذكية العام الماضي، أحدث الخيارات المتاحة لسداد الرسوم الحكومية عبر منصة سداد الرسوم الرقمية التابعة لحكومة دبي؛ بوابة «سداد دبي» الإلكترونية عبر الويب. ويمكن للمتعاملين تغذية رصيد محفظة «نقودي» الرقمية عبر الإنترنت من الحسابات الجارية في البنوك المحلية والدولية عن طريق رقم الحساب الدولي (آيبان).