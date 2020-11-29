شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات اقتصادية: المبادرة تدعم السوق العقاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أشادت فعاليات اقتصادية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض وأراض سكنية ومساكن للمواطنين، وبإعفاء متقاعدين ومتوفين، بقيمة تتجاوز 7 مليارات درهم، لعدد يفوق 6000 مستفيد.

وأكدوا أن هذه المبادرة تعتبر عيدية للمواطنين، تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ49 للدولة، موضحين أن من شأنها أن تخفف الأعباء عنهم وتوفر لهم المسكن المناسب وتدفع عجلة المشاريع السكنية ونمو الاقتصاد.

وذكر عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة أن دولة الإمارات حريصة على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تساهم في تنشيط قطاع الإنشاءات والبناء في أبوظبي، وقطاعات اقتصادية أخرى.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية إن الحزم الإسكانية التي تشمل قروضاً وتوزيع مساكن وأراض سكنية، تؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وسعادتهم، وتعزيز دورهم بالمساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وقال خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: «تهدف القيادة الرشيدة إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة تساهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، ومن شأن هذه المبادرة تنشيط قطاع البناء والتشييد، وضخ سيولة مالية في السوق العقاري، الأمر الذي يبشر بالخير للقطاع العقاري الذي بدأ يعاود أولى مراحل التعافي». وثمَّن جهود القيادة الرشيدة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.