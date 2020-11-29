شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع "القناة للسكر".. يوفر 3000 فرصة عمل وتصدير بـ60 مليون دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة المنيا مشروع شركة "القناة للسكر" لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، والذى زاره رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب قبل أيام. ويتم إنشاء مصنع السكر على مساحة 240 فدانا، غرب محافظة المنيا، بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى استصلاح واستزراع أراض صحراوية على مساحة 181 ألف فدان لزراعة بنجر السكر وبعض المحاصيل الأخرى تشمل القمح، والذرة، والحمص، ويضم المشروع أكبر صومعة تخزين للسكر الأبيض بالعالم، بسعة تخزينية 400 ألف طن سكر.

ومن المخطط بدء إنتاجه خلال الربع الأول من العام القادم، ويوفر 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيسهم المشروع فى إحلال واردات بقيمة 800 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى تصدير منتجات ثانوية بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار سنويا.

ويعد المشروع نموذجا للمشروعات صديقة البيئة، حيث يتم استخدام تكنولوجيا متطورة لتوفير 30% من الطاقة خلال مراحل التصنيع، كما يتم استخدام تكنولوجيا حديثة تستخدم لأول مرة فى مصر للحفاظ على أعلى جودة للسكر، بالإضافة إلى استخدام المخلفات الزراعية فى إنتاج الاعلاف، مشيرا إلى التزام الشركة بإقامة شبكة طرق رئيسية وفرعية تخدم المشروع لضمان استدامة العمل.