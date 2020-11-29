شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات والعربية للشحن بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال جائحة كورونا تؤثر بشكل كبير على قطاع النقل البحرى، وحركة التجارة العالمية، حيث تعرضت شركات الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى للتراجع فى الإيرادات والأرباح خلال العام المالى 2019-2020 وخلال الربع الأول والأشهر الأولى من العام المالى الجارى.

وكشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن أول 4 أشهر من العام المالى الجارى، تراجع أرباح الشركة بنسبة 29.6% على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات الشركة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنها سجلت صافى ربح بلغ 368.78 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضى، مقابل 523.86 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 721.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 864.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 نحو 277.735 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 418.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 547.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 670.26 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وفيما يتعلق بالعام المالى الماضى كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن العام المالى الماضى (2019-2020) تراجع صافى ربح الشركة بنسبة 19.2%، على أساس سنوى.

وأوضحت بيانات الشركة أنها سجلت صافى ربح بلغ 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباح خلال العام المالى السابق له.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 2.55 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.92 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.

وقالت الشركة إن النتائج الفعلية المحققة فى عدد الحاويات خلال الفترة تخطت المستهدف عن نفس الفترة للإنتاج الكمى بنسبة 3%، إلا أنه انخفض عن المقارن بنسبة 6%، بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات بوجه عام.

على نفس المنوال أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ ارتفاع خسائرها بنسبة 12.3 % خلال العام المالى 2019-2020، على أساس سنوي.

وذكرت بيانات الشركة العربية المتحدة للشحن إنها سجلت صافى خسائر بقيمة 25.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه خسائر خلال العام المالى المقارن.

وانخفض إجمالى إيرادات الشركة خلال ذات الفترة، إلى 11.27 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 13.25 مليون جنيه خلال العام المالى المقابل.

فيما أظهرت القوائم المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية خلال العام المالى 2019-2020، ارتفاع أرباحها بنسبة 46% على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 328.4 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، مقابل أرباح بلغت 225.5 مليون جنيه فى العام المالى السابق له.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 55.5 مليون جنيه مقابل 86.8 مليون جنيه فى العام المالى 2018-2019. وأرجعت الشركة الزيادة فى صافى الربح بسبب زيادة العائد على الاستثمارات بشركتى بورسعيد ودمياط للحاويات.